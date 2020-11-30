Декабрь принесет мокрый снег в две области: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Зима начнется с прохладной влажной погоды.
Во вторник, 1 декабря, в западном регионе Украины выглянет солнце: ожидается приятная ясная погода с температурой 0°...+2°. Дождь со снегом пройдет только в Черкасской и Одесской областях, на остальной территории - без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Зима в Украине начнется с похолодания и снега: прогноз погоды на неделю (карта)
- В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем 0°.
- В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью ночью -3°, днем +1°.
- Во Львове во вторник солнечно, ночью -7°, днем +1°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°.
- В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -6°, днем 0°, солнечно.
- В Хмельницком завтра ночью -5°, днем 0°, солнечно.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -7°, днем +2°, ясная солнечная погода.
- В Черновцах во вторник переменная облачность, ночью -4°, днем +1°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...0°.
- В Житомире во вторник переменная облачность, температура ночью -3°, днем 0°.
- В Черкассах ночью -1°, днем +1°, дождь со снегом.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.
- В Одессе 1 декабря возможен мокрый снег, температура ночью +1°, днем +2°.
- В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +6°, облачно.
- В Николаеве завтра облачно, ночью +1°, днем +5°.
- В Запорожье облачно, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
- В Днепре пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+7°.
- В Краматорске завтра облачно, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.
1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло — будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем — такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно. В этот день овощеводы советуют сажать лук на выгонку. Сеять семена на зелень — петрушку, ревень, укроп.
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- Винница+1°... -5°
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- Донецк+5°... -2°
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- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... -3°
- Кропивницкий+1°... -2°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк+1°... -4°
- Львов0°... -6°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+14°... +1°
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Ощущается как:+11 °
Мин./макс. температура:+3° / +17°
Влажность:87 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:82 %
Восход:07:09
Закат16:47
Видимость:16 км
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