Декабрь принесет мокрый снег в две области: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

16:30, 30 ноября 2020
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Зима начнется с прохладной влажной погоды.

Начало зимы порадует украинцев снегом / фото УНИАН
Начало зимы порадует украинцев снегом / фото УНИАН

Во вторник, 1 декабря, в западном регионе Украины выглянет солнце: ожидается приятная ясная погода с температурой 0°...+2°. Дождь со снегом пройдет только в Черкасской и Одесской областях, на остальной территории - без осадков. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Зима в Украине начнется с похолодания и снега: прогноз погоды на неделю (карта)

  • В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем 0°.
  • В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью ночью -3°, днем +1°.
  • Во Львове во вторник солнечно, ночью -7°, днем +1°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°.
  • В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -6°, днем 0°, солнечно.
  • В Хмельницком завтра ночью -5°, днем 0°, солнечно.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -7°, днем +2°, ясная солнечная погода.
  • В Черновцах во вторник переменная облачность, ночью -4°, днем +1°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...0°.
  • В Житомире во вторник переменная облачность, температура ночью -3°, днем 0°.
  • В Черкассах ночью -1°, днем +1°, дождь со снегом.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.
  • В Одессе 1 декабря возможен мокрый снег, температура ночью +1°, днем +2°.
  • В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +6°, облачно.
  • В Николаеве завтра облачно, ночью +1°, днем +5°.
  • В Запорожье облачно, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
  • В Днепре пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+7°.
  • В Краматорске завтра облачно, температура ночью -2°, днем +1°. 
  • В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.
Погода в Украине на завтра, 1 декабря / фото УНИАН
Погода в Украине на завтра, 1 декабря / фото УНИАН

1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло — будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем — такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно. В этот день овощеводы советуют сажать лук на выгонку. Сеять семена на зелень — петрушку, ревень, укроп.

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Автор: Елена Пилипчак

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