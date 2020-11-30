Декабрь принесет мокрый снег в две области: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Зима начнется с прохладной влажной погоды.

Начало зимы порадует украинцев снегом / фото УНИАН

Во вторник, 1 декабря, в западном регионе Украины выглянет солнце: ожидается приятная ясная погода с температурой 0°...+2°. Дождь со снегом пройдет только в Черкасской и Одесской областях, на остальной территории - без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем 0°.

В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью ночью -3°, днем +1°.

Во Львове во вторник солнечно, ночью -7°, днем +1°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°.

В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.

В Тернополе температура воздуха ночью -6°, днем 0°, солнечно.

В Хмельницком завтра ночью -5°, днем 0°, солнечно.

В Ивано-Франковске завтра ночью -7°, днем +2°, ясная солнечная погода.

В Черновцах во вторник переменная облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...0°.

В Житомире во вторник переменная облачность, температура ночью -3°, днем 0°.

В Черкассах ночью -1°, днем +1°, дождь со снегом.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.

В Одессе 1 декабря возможен мокрый снег, температура ночью +1°, днем +2°.

В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +6°, облачно.

В Николаеве завтра облачно, ночью +1°, днем +5°.

В Запорожье облачно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.

В Днепре пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+7°.

В Краматорске завтра облачно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.

Погода в Украине на завтра, 1 декабря / фото УНИАН

1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло — будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем — такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно. В этот день овощеводы советуют сажать лук на выгонку. Сеять семена на зелень — петрушку, ревень, укроп.

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