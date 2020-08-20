Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильном ветре

На Закарпатье ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Жителей западных областей Украины предупредили о грозах / фото УНИАН

В четверг, 20 августа, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до + 34 ° (карта)

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, 20 августа в западных областях местами ожидаются грозы, на Закарпатье во время грозы порывы северного ветра до 15 м/с. Кроме того, утром во Львовской и Закарпатской областях местами туман видимостью 200-500 м.

Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности, "желтый".

Непогода в Украине