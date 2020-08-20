Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильном ветре

10:04, 20 августа 2020
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На Закарпатье ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Жителей западных областей Украины предупредили о грозах / фото УНИАН
Жителей западных областей Украины предупредили о грозах / фото УНИАН

В четверг, 20 августа, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до + 34 ° (карта)

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, 20 августа в западных областях местами ожидаются грозы, на Закарпатье во время грозы порывы северного ветра до 15 м/с. Кроме того, утром во Львовской и Закарпатской областях местами туман видимостью 200-500 м.

Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности, "желтый".

Непогода в Украине

  • Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве дискомфорт, то в районе улице Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.
  • В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
  • Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенске, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.

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Теги: #непогода в Украине#штормовое предупреждение
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