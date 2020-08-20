Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильном ветре
На Закарпатье ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
В четверг, 20 августа, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до + 34 ° (карта)
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Так, 20 августа в западных областях местами ожидаются грозы, на Закарпатье во время грозы порывы северного ветра до 15 м/с. Кроме того, утром во Львовской и Закарпатской областях местами туман видимостью 200-500 м.
Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности, "желтый".
Непогода в Украине
- Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве дискомфорт, то в районе улице Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.
- В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
- Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенске, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.
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