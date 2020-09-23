Погода в Киеве: завтра в столице ожидается до +24°

Осадки не предвидятся.

Завтра в Киеве будет сухая погода / фото УНИАН

В четверг, 24 сентября, в Киеве будет теплая погода, столбики термометров поднимутся до отметки +24°.

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Об этом сообщает Погода УНИАН.

Весь день в столице будет наблюдаться облачная погода с прояснениями.

Температура воздуха +9°...+24°. Без осадков.

Ветер юго-восточный с максимальной скоростью 3,6 м/с.

Атмосферное давление пониженное (746-747 мм рт. ст.)

24 сентября - день Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается.

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