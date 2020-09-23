Погода в Киеве: завтра в столице ожидается до +24°
Осадки не предвидятся.
В четверг, 24 сентября, в Киеве будет теплая погода, столбики термометров поднимутся до отметки +24°.
Завтра на востоке Украины жара до +30°, а на западе пройдут дожди
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Весь день в столице будет наблюдаться облачная погода с прояснениями.
Температура воздуха +9°...+24°. Без осадков.
Ветер юго-восточный с максимальной скоростью 3,6 м/с.
Атмосферное давление пониженное (746-747 мм рт. ст.)
24 сентября - день Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается.
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- Черновцы+25°... +9°
+10°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+10 °
Мин./макс. температура:+14° / +26°
Влажность:66 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:58
Закат19:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
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