Последняя пятница марта в Киеве будет довольно теплой и сухой. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +6°, а днем столбики термометров в столице покажут +12°...+14°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.
Погода 28 марта - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +16°.
В Луцке будет ясно, ночью +1°, днем +13°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +1°, днем +12°.
В Тернополе 28 марта ночью будет +4°, днем +14°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +19°, переменная облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.
В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +12°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+11°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +12°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+14°.
В Одессе 28 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +15°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +14°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +9°...+19°.
В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°, возможен небольшой дождь.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.