Осадков в столице не ожидается.

Последняя пятница марта в Киеве будет довольно теплой и сухой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +6°, а днем столбики термометров в столице покажут +12°...+14°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 28 марта - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +16°.

В Луцке будет ясно, ночью +1°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +1°, днем +12°.

В Тернополе 28 марта ночью будет +4°, днем +14°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +19°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +12°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+11°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+14°.

В Одессе 28 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +9°...+19°.

В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°, возможен небольшой дождь.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

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