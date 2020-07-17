В Киеве сегодня без осадков, температура до +26°
В столице сегодня будет тепло.
Погода в Киеве 17 июля будет солнечной, температура днем до +26°.
Стало известно, когда в Украину вернется 30-градусная жара
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 21:02.
Погода в Украине
Погода в Украине 17 июля будет теплой.
На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +28°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+25°... +13°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+22°... +13°
- Киев+26°... +15°
- Кропивницкий+28°... +13°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+22°... +13°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+25°... +12°
- Черновцы+23°... +13°