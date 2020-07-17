В Киеве сегодня без осадков, температура до +26°

08:30, 17 июля 2020
1
0

В столице сегодня будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Киеве 17 июля будет солнечной, температура днем до +26°.

Стало известно, когда в Украину вернется 30-градусная жара

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 21:02.

Погода в Украине

Погода в Украине 17 июля будет теплой. 

На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.

Погода в Украине будет теплой / УНИАН
Погода в Украине будет теплой / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +24°.

Погода в Киеве сегодня будет теплой / фото УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет теплой / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
66 %
757 мм
3.9 м/с
13 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять