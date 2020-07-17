В Киеве сегодня без осадков, температура до +26°

В столице сегодня будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS

Погода в Киеве 17 июля будет солнечной, температура днем до +26°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 21:02.

Погода в Украине

Погода в Украине 17 июля будет теплой.

На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.

Погода в Украине будет теплой / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +24°.

Погода в Киеве сегодня будет теплой / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +28°.

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