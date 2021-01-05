На Закарпатье среди зимы расцвела сакура (фото)

Скорее всего, дерево "перепутало" времена года из-за аномально теплой зимы.

В Мукачево расцвела сакура / фото Игорь Гуледза, Facebook

В Мукачево, что на Закарпатье, среди зимы зацвела сакура.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный гид Игорь Гуледза.

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"4 января 2021 в Мукачево "свирепствует" зима. Извините, но это уже традиция показывать цветения этого бешеного дерева", - написал Гуледза.

Как предположили пользователи соцсети, скорее всего, дерево "перепутало" времена года из-за аномально теплой погоды, которая установилась по всей территории страны.

На Закарпатье сакура расцвела в января / фото Игорь Гуледза, Facebook

На Закарпатье перед Рождеством расцвела сакура / фото Игорь Гуледза, Facebook

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