На Закарпатье среди зимы расцвела сакура (фото)
Скорее всего, дерево "перепутало" времена года из-за аномально теплой зимы.
В Мукачево, что на Закарпатье, среди зимы зацвела сакура.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный гид Игорь Гуледза.
Перед Рождеством украинцев порадует солнце, в нескольких областях пройдут дожди (карта)
"4 января 2021 в Мукачево "свирепствует" зима. Извините, но это уже традиция показывать цветения этого бешеного дерева", - написал Гуледза.
Как предположили пользователи соцсети, скорее всего, дерево "перепутало" времена года из-за аномально теплой погоды, которая установилась по всей территории страны.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В Укргидрометцентре уточнили погоду на Рождество: в Украине будет тепло и дождливо
- Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной 2021
- Настоящая зима: в Карпатах ударил мороз, горы запорошило снегом (фото)
- Похолодание отменяется: на Рождество по всей Украине пройдут дожди (карта)
- Синоптик дала прогноз на сочельник и рассказала, когда ждать мороз в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+1°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий+3°... +1°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -3°
- Черновцы+3°... -1°
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+1° / +6°
Влажность:87 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:42 %
Восход:07:29
Закат17:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей