На Закарпатье среди зимы расцвела сакура (фото)

17:03, 5 января 2021
86

Скорее всего, дерево "перепутало" времена года из-за аномально теплой зимы.

В Мукачево расцвела сакура / фото Игорь Гуледза, Facebook
В Мукачево расцвела сакура / фото Игорь Гуледза, Facebook

В Мукачево, что на Закарпатье, среди зимы зацвела сакура.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный гид Игорь Гуледза.

Перед Рождеством украинцев порадует солнце, в нескольких областях пройдут дожди (карта)

"4 января 2021 в Мукачево "свирепствует" зима. Извините, но это уже традиция показывать цветения этого бешеного дерева", - написал Гуледза.

Как предположили пользователи соцсети, скорее всего, дерево "перепутало" времена года из-за аномально теплой погоды, которая установилась по всей территории страны.

На Закарпатье сакура расцвела в января / фото Игорь Гуледза, Facebook
На Закарпатье сакура расцвела в января / фото Игорь Гуледза, Facebook
На Закарпатье перед Рождеством расцвела сакура / фото Игорь Гуледза, Facebook
На Закарпатье перед Рождеством расцвела сакура / фото Игорь Гуледза, Facebook

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаМукачевосакура
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
87 %
752 мм
3.3 м/с
42 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять