Эти укладки можно сделать буквально за 15 минут.

Наверняка вы слышали выражение, что сила женщины в ее волосах. Действительно, роскошные волосы не только привлекают мужчин, но и делают вас увереннее в себе. УНИАН предлагает вам несколько вариантов причесок на Новый год 2023, которые сведут всех с ума.

Самым оптимальным вариантом прически, если у вас нет времени на посещение салона красоты, будет низкий хвост. Но главная "изюминка" этой укладки - стразы, которые добавят блеска и роскоши. К слову, крепятся они очень легко. Для этого вам понадобится специальный клей для волос и лак, чтобы закрепить стразы на локонах.

Так уж в жизни повелось, что девушки с прямыми волосами мечтают о кудрях, и наоборот. Так вот, вы всего-навсего можете просто сменить прическу, не добавляя никаких изысков. Ваш образ и так будет выглядеть по-новому и свежо.

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Не менее актуальными будут афрокудри и голливудские волны. Эти прически всегда выглядят на миллион, ведь они не только придают объема вашим волосам, но и делают из вас буквально актрису киношедевров.

Чтобы разбавить образ и сделать его более ярким, можно добавить разные заколки. Если ваша душа лежит к камням, выбирайте их тех цветов, которые любит Черный Водяной Кролик - красный, черный, синий, оранжевый, зеленый.

Напомним, как выбрать платье на Новый год, чтобы выглядеть молодо и стильно.

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