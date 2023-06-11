Первая леди Украины выбрала для важного мероприятия "аутфит" в синих тонах.

Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который вчера прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Вместе они посетили Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна", который находится на Киевщине.

Для важного мероприятия жена президента Украины выбрала стильный костюм. Зеленская примерила синий удлиненный блейзер с большими карманами. Она подчеркнула талию черным классическим ремнем.

Под широкие брюки первая леди подобрала обувь с острым носком. Свой образ Зеленская дополнила золотыми серьгами необычной формы.

На новых фото, которыми первая леди поделилась в Instagram, можно заметить, что она сменила прическу. Зеленская немного убрала длину и обновила каре. Кроме того, первая леди могла изменить цвет волос. Сейчас они получили более холодный оттенок.

Кроме этого, супруга президента отказалась от локонов. Раньше она часто делала прическу с легкой волной на волосах. Сейчас же она выровняла их по всей длине, однако оставила свой асимметричный пробор.

Напомним, недавно Зеленская посетила Харьков в стильном "луке" с ожерельем и очками.

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