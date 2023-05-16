Шведская исполнительница поразила весь мир своими длинными ногтями.

13 мая в Ливерпуле прошел финал Евровидения-2023. Организовывала его Великобритания совместно с Украиной.

Первое место заняла представительница Швеции Loreen. Ей пророчили победу букмекеры. Она же и получила больше всего поддержки от других стран-участниц. Также ее неплохо поддержали зрители.

Конкурсная композиция Loreen называлась "Tattoo". На сцену она вышла в бежевом откровенном наряде. Несмотря на отсутствие эпатажного номера, зрителям кое-что в образе шведки все же запомнилось - это ее маникюр. Все обратили внимание на огромные нарощенные ногти у исполнительницы.

Такую "моду" приняли не многие. Сеть "взорвалась" мемами по этому поводу. Рассказываем, что о ногтях Loreen пишут в соцсетях.

Реакция соцсетей

"Мне нравится в Швеции, но не ногти Лорин…"

"Ногти Лорин очень отвлекают. И это ужасно"

"Чем больше я смотрю на ногти Лорин, тем более некомфортно себя чувствую"

"Лорин говорит, что ее нарощенные ногти сделаны из камня и должны были добавить естественности и органичности ее сценическому шоу…"

Loreen "Tattoo": выступление на Евровидении-2023 в прямом эфире

Ранее УНИАН писал, что соцсети недовольством ответили на победу Швеции в Евровидении.

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