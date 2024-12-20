Костюм Александра Усика символизирует королевское величие.

Александр Усик продолжает поражать не только спортивными достижениями, но и своим вниманием к деталям. На заключительной пресс-конференции перед боем-реваншем с Тайсоном Фьюри он появился в бордовом костюме с вышивкой золотых котов. Об этом говорится в Instagram бренда Damirli Эльвиры Гасановой.

Как пояснила дизайнер, бордовый цвет олицетворяет королевское величие, силу духа и благородство, что гармонично сочетается с личностью Усика. Вышивка золотых котов символизирует независимость, изящество и ловкость боксера, его способность к неожиданным маневрам и молниеносным атакам. Желто-голубые глаза котов - это тонкий намек на патриотизм Усика и его любовь к Украине.

"Кот - это символ независимости, изящества и свободы. Он ассоциируется с гибкостью, интуицией и ловкостью. В контексте Усика этот символ отражает его стиль ведения боя: он изящный, быстрый, всегда готов к неожиданному маневру, но при этом сохраняет уверенность и равновесие", - отметила дизайнер Эльвира Гасанова.

Видео дня

Золото вышивки символизирует победу, триумф и ценность.

"Таким образом, бордовый пиджак с золотым символом кота становится метафорой целостности Усика: физической, моральной и стратегической. Он олицетворяет идею, что настоящий чемпион - это не только сила, но и изящество, внутренний баланс и интеллект", - подчеркнула Гасанова.

Новый образ Усика вызвал восторг у поклонников и еще раз подчеркнул его уникальный стиль и глубокий патриотизм.

Напомним, Пивоваров рассказал о звонке Усика.

Вас также могут заинтересовать новости: