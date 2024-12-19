'Нужно разорвать': Пивоваров рассказал о звонке Усика и его просьбе перед реваншем с Фьюри

Певец согласился на предложение боксера.

В ночь с 21 на 22 декабря состоится бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри, во время которого украинец будет защищать титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Перед этим боем, которого ждет весь мир, Усик обратился за помощью к певцу Артему Пивоварову. Как рассказал артист в комментарии "Чемпиону", Усик позвонил ему и сказал, что "нужно разорвать". Артем ответил: "Сделаем".

Так, Усик попросил Пивоварова исполнить песню "Барабан", под которую он выходил перед первым боем с Тайсоном на пресс-конференцию.

"Усик позвонил по телефону и дословно сказал: "Артем, нужно разорвать". Я ответил "сделаем". На следующий день мы уже решали, когда прилетаем в Саудовскую Аравию и как это реализуем с технической точки зрения. В каком формате будет проходить перформанс, кого мы задействуем из нашей команды. В субботу на бои мы тоже будем задействованы, но как – не буду рассказывать. Пусть для всех это останется сюрпризом. В этом-то и будет магия нашего перформанса. Скажу только одно: уверен, что за этим интересно будет наблюдать", - рассказал Пивоваров.

Он добавил, что у него даже была тренировка с Александром Усиком. Кроме бокса, Артем в детстве занимался карате и дзюдо, и даже ездил на соревнования.

Напомним, Усик перед реваншем с Фьюри поразил стильным образом.

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