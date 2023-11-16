Главный месседж наряда - донести миру, что Украина восстанет из пепла.

Представительница Украины на "Мисс Вселенной-2023" Ангелина Усанова продемонстрировала наряд на полуфинал конкурса. Она предстала в платье, которое олицетворяет Украину.

По словам модели, мотив заключается в том, что Украина, несмотря на постоянные бомбардировки, восстает из пепла, как птица Феникс.

"Украина, которую хотели уничтожить и сжечь, восстает из пепла, как птица Феникс, и возрождается в полной свободе, настоящей независимости и красоте", - говорит Усанова.

Дизайнер платья – гениальная Iris Van Herpen, творения которой одевали Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь, Тильда Суинтон, Кейт Бланшетт и другие.

Это платье из коллекции Carte Blanche, означающее "чистое письмо", "белая карта", но дизайнер вкладывает в это название значение "полная свобода". Платья из этой коллекции изображают храбрость и чествуют женское право на красоту.

Стоит отметить, что поклонникам Усановой очень понравился ее наряд. В комментариях они написали:

"Достойная представительница"

"Мощный месседж всему миру"

"Нет слов! Какая красивая девушка представляет нашу страну"

"Это невероятная красота"

"Самая лучшая"

Напомним, ранее украинка Ангелина Усанова покорила национальным костюмом на "Мисс Вселенной-2023", который получил название "Родина-мать". На сцену она вышла еще и с ангелом в руках.

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