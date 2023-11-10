Она предстала с ангелом в руках.

Украинка Ангелина Усанова уже находится в Сальвадоре, где в этом году состоится масштабный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Девушка уже показала национальный костюм, в котором будет производить впечатление на членов жюри.

Голубая ткань костюма - символ мирного, тихого неба без ракет. Белый и молочный цвета - символы мира. Синий и желтый - цвета флага Украины. Золотые элементы на костюме - это броня, символизирующая силу каждой украинской матери, защищающей своих детей. Тело маленького ангелочка - символ бесценной жизни каждого ребенка.

При изготовлении костюма было использовано 30-35 метров шифоновых и органзовых тканей. Поверх ткани напечатан принт в виде облаков и голубого неба. Некоторые элементы костюма разрабатывались и публиковались на 3D принтере. На убранство костюма ушло около 45 000 камней.

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"Мы посвящаем наш костюм всем матерям Украины, которые оберегают своих детей, воспитывают их без мужа, который в то время защищает страну, матерям, потерявшим своих детей - взрослых или малышей, на войне", - говорится на странице "Мисс Украина Вселенная" в Instagram.

"Мисс Вселенная 2023" - последние новости

Вчера, 9 ноября, состоялась вечеринка-открытие. Организаторы конкурса видимо решили подружить участницу из Украины и участницу из России. Девушек посадили за одним столом рядом.

Усанова не ушла, однако по ее выражению лица было понятно, что она не рада такой "соседке".

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