Нардеп пришла в Верховную Раду в стильном костюме.

Народная избранница, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в черном классическом костюме - юбке и пиджаке. Интересно, что воротник пиджака украшен золотыми брошками. Под такой "лук" нардеп подобрала высокие сапоги на каблуке.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то похвалил женщину за хороший вкус, а кто-то считает, что мода сейчас не самое главное.

"Тяжелый люкс", "Элегантно", "Надеюсь, избирателям Юли нравится показ мод во время выживания", "Императрица хр***ва", "Красиво одета", "Очень стильный и изысканный наряд, удачный образ", "Хочется ее умыть", "Мадонна, блин", "Как она на таких каблуках ходит при больной спине?", "Не одежда красит человека! Но эстетика – это важно для женщины и для окружающих! Круто! Молодец! Умная женщина на высоте!", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко пришла в Раду в эксцентричном образе.

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Автор: Диана Могилевич