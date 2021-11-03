Пользователи сети уже успели обсудить ее образ.

Народный депутат Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду Украины в белом платье, которое уж очень напоминает медицинский халат. Надела она его на черную водолазку. Также она сделала низкий хвост и надела очки в темной оправе.

"С недавних пор в этом уважаемом обществе так часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли – людей в белых халатах здесь точно не хватает", - подписала фото Тимошенко.

"Остроумно", "Вы их вылечите?", "Скорая политическая помощь", "Стетоскоп так и просится к этому наряду", "Ролевые игры?", "Образ спасительницы", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич