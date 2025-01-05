Эти модели должны быть в вашем гардеробе.

Украинский стилист Яна Щебельская назвала главные тренды этой зимы на штаны. Эксперт в своем Instagram поделилась, какие модели будут актуальными в холодный сезон, и помогут создать стильные образы. Удачным решением будет выбор вельветовых, кожаных, замшевых и других брюк, которые точно добавят изюминки вашим "лукам".

Вельветовые штаны

Это тренд из 90-х, который снова стал актуальным. В таких штанах вы точно будете выглядеть стильно. По словам стилистики, они являются главным трендом этого года. Вельвет прекрасно подходит на зиму, ведь он сохраняет тепло и имеет приятную текстуру. В то же время она отметила, что женщине с фигурой в форме треугольника стоит внимательно подбирать "верх" к таким штанам, чтобы правильно сбалансировать силуэт.

Джинсы из темно-синего денима (индиго)

Тренд на такие штаны вернулся к нам из прошлых сезонов. Индиго были актуальными 20 лет назад, а сейчас они снова заполонили гардеробы мировых модниц. Эти джинсы подходят для любого типа фигуры. Кроме того, их можно сочетать с любым "верхом". Они придадут вашим образам стройности и изящества. Их можно выбирать как для повседневных, так и вечерних "луков".

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Коричневые брюки и джинсы коричневого цвета

Коричневый - это хит этой зимы и весны. Этот универсальный цвет буквально подойдет ко всему. Стилист советует выбирать различные оттенки коричневого: от карамельного до шоколадного. Они добавляют "тепла" образам и точно должны быть в вашем гардеробе. Коричневый удачно сочетается со светлыми и темными цветами. А также можно создавать монообразы.

Кожаные штаны

Кожаные штаны уже несколько лет подряд остаются актуальными. Их текстура удачна для холодного времени года и прекрасно сочетается с различными ботинками. Как говорит Щебельская, этот материал всегда был в моде, но в этом году он особенно хорошо интегрируется в зимние образы. Такие брюки прекрасно сочетаются с теплыми свитерами. Таким образом они создают элегантный, но комфортный "лук".

Серые шерстяные брюки

Серые шерстяные брюки уже не первый год остаются популярными и стильными благодаря своей универсальности. Они подходят для любой ситуации: от деловых встреч до вечерних образов.

В то же время стилист рекомендует выбирать модели, которые подчеркнут индивидуальные особенности вашей фигуры. Такие брюки удачно сочетаются с жакетами, футболками, блузами и свитерами.

Напомним, ранее мы писали, как стильно носить пуховик. Не бойтесь экспериментировать с формами, цветами и аксессуарами.

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