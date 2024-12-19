С чем носить модные штаны в 2025 году: дизайнеры раскрыли секреты

Экспериментируйте с материалами, цветами и аксессуарами.

Штаны — это универсальная часть гардероба, которая всегда остается актуальной, но в 2025 году они выходят на первый план, превращаясь в главную модную деталь.

Брюки с низкой талией

Штаны с низкой талией снова в тренде, вдохновляя на образы в стиле 2000-х. С ними идеально смотрятся укороченные топы, блузы или даже классические рубашки, заправленные наполовину. Чтобы подчеркнуть свободу и дерзость этого фасона, сочетайте их с массивными ботинками или кроссовками.

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Прямые брюки

Прямые классические брюки из шерсти или костюмной ткани — мастхэв 2025 года. Их можно комбинировать с базовыми водолазками, рубашками или объемными пиджаками. Для более расслабленного образа добавьте кроссовки и футболку, а для вечернего выхода — шелковый топ и каблуки.

Кожаные штаны

Кожаные штаны подходят для смелых и стильных. Их носят с объемными свитерами, приталенными жакетами или блузами из шифона, чтобы создать контраст между грубой текстурой и легкостью. Обувь на массивной подошве или ботильоны идеально дополнят образ. Экспериментируйте с цветами: классический черный или модные оттенки шоколада и изумруда.

Расклешенные модели

Расклешенные штаны продолжают завоевывать сердца модников. В 2025 году они особенно актуальны в сочетании с укороченными жакетами, водолазками или блузами с акцентными рукавами. Чтобы подчеркнуть талию, выбирайте ремень в тон обуви. На ногах лучше всего смотрятся ботильоны или туфли с квадратным носом.

Пижамные штаны

Штаны в пижамном стиле из шелка или атласа прекрасно подойдут как для повседневного образа, так и для вечернего выхода. Сочетайте их с соответствующими верхами для создания комплекта или добавьте контрастный топ и структурированный жакет. Завершите образ минималистичной обувью.

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