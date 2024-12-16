Как стильно носить пуховик: главные тренды этой зимы

Не бойтесь экспериментировать с формами, цветами и аксессуарами.

Пуховик давно перестал быть просто теплой зимней одеждой. Сегодня это стильный элемент гардероба, который можно сочетать с разными вещами, создавая как повседневные, так и более элегантные образы.

Играйте с пропорциями

Пуховики бывают разных силуэтов: от объемных оверсайз до укороченных моделей. Если вы выбираете объемный пуховик, уравновесьте его узкими джинсами или леггинсами. Укороченные модели отлично смотрятся с высокой талией: джинсами, брюками или юбками, которые подчеркнут вашу фигуру. Контраст объемов всегда выглядит модно и динамично.

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Подбирайте яркие аксессуары

Шапка, шарф и перчатки могут стать изюминкой образа. Если ваш пуховик выполнен в нейтральной цветовой гамме (черный, серый, бежевый), выберите яркие акценты: красный шарф, зеленую шапку или сумку необычного оттенка. Они добавят образу свежести и индивидуальности.

Экспериментируйте с обувью

С чем носить пуховик, чтобы выглядеть стильно? Ультрамодное сочетание — пуховик с массивными ботинками или челси на грубой подошве. Также отлично подойдут сапоги-трубы или высокие ботфорты для создания более женственного образа. Для спортивного стиля смело надевайте кроссовки — такая комбинация идеально подходит для активных будней.

Ремень

Хотите подчеркнуть талию в объемном пуховике? Используйте ремень или пояс! Это не только добавит образу утонченности, но и сделает силуэт более структурированным. Выбирайте контрастные ремни, чтобы они выделялись, или подбирайте их в тон обуви для гармоничного образа.

Цвет и фактура

Не бойтесь выбирать пуховики нестандартных цветов — изумрудный, сливовый, терракотовый или металлический. Такие модели станут главным акцентом вашего образа. Трендовые фактуры, такие как глянец, винил или матовая ткань, сделают ваш стиль еще более выразительным.

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