Женские рубашки на весну: топ-5 самых модных фасонов

В них вы будете звездой.

Женская рубашка – один из самых универсальных элементов одежды, который легко адаптируется к любому стилю: от офисного до повседневного и даже вечернего. Разбираемся, какие модели будут актуальными этой весной.

Оверсайз

Свободные рубашки остаются в тренде, но теперь они приобретают более структурированные линии и акцентированные плечи. Такие модели отлично смотрятся как с классическими брюками, так и с расслабленными джинсами. Особенно популярны однотонные рубашки пастельных оттенков – голубые, кремовые, лавандовые.

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Полоска

Горизонтальные и вертикальные полосы – один из главных узоров сезона. В моде как классическая черно-белая полоска, так и необычные цветовые сочетания: зеленый и бежевый, синий и карамельный, серый и бордовый. Такая рубашка отлично подойдет для офиса, но при этом легко впишется в кэжуал-лук.

Полупрозрачные ткани

Этой весной полупрозрачные материалы, такие как шифон, органза и сетка, захватили модные подиумы. Они добавляют образу романтичности и женственности, особенно в сочетании с лаконичным кроем. Носить такие рубашки можно как с базовым топом, так и поверх стильного бюстье.

Декоративные элементы

Рубашки с акцентными деталями – еще один тренд весны 2025. Это может быть изысканная вышивка, ажурные вставки или крупные банты на воротнике. Такие модели смотрятся утонченно и подходят как для деловых, так и для романтических образов.

Укороченные рубашки

Короткие рубашки, которые можно носить с высокими джинсами, юбками или брюками-палаццо, идеально впишутся в весенний гардероб. Особенно актуальны модели с асимметричным кроем, широкими манжетами и объемными рукавами.

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