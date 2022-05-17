УНИАН собрал несколько вариантов, которые украсят ваш образ.

В Украину уже пришло потепление, а вскоре солнце засияет еще ярче. Поэтому голову нужно прикрывать, чтобы не было солнечного удара. Какие головные уборы будут в тренде - читайте в материале.

Панама

Конечно же, мы начнем с панамы, которая стала особенно популярной после того, как в ней на сцену Евровидения 2022 вышел солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк. Отметим, что эта панама - унисекс. Подбирайте яркие цвета, чтобы не только выглядеть стильно, но и поднять себе настроение.

Бандана

Банданы больше подходят под спортивный стиль одежды. Но если подобрать более женскую расцветку, то ее можно сочетать с платьями и босоножками. Обратите внимание на цветочные принты, которые в этом сезоне остались на своих лидерских позициях.

Бейсболка

Бейсболки идеально сочетаются с пиджаками, рубашками или топами. Также не забывайте про трендовые джинсы или шорты. Интересно, что бейсболка добавляет образу некой расслабленности и вольности.

Соломенная шляпа

Многие думают, что соломенные шляпки подходят только для пляжа. Спешим вас обрадовать! Они впишутся даже в повседневный образ. Разбавляйте ее стильными украшениями и наслаждайтесь образом.

Козырек

Козырек, конечно, не защитить вашу голову от солнца, зато оно не будет слепить вам глаза. Этот вариант больше подходит для тех, кто просто хочет вписать модный атрибут в свой повседневный образ.

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