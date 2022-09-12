Чем холоднее на улице погода, тем скорее нужно задумываться о выборе верхней одежды. Если вы планируете купить себе куртку, тогда обязательно ознакомьтесь с возможными вариантами, которые будут в тренде в этом сезоне.
Дутая куртка
Такой вариант будет в моде осенью 2022 в ярких цветах. Речь идет о желтом, розовом, зеленом, голубом и остальных оттенках летней палитры. Все дело в том, что задача такой куртки - выделить модницу на фоне толпы и серой угрюмой погоды. Глядя на эту модель, с этой задачей она справляется отлично.
Леопард
Такой принт не теряет актуальности с начала года. Однако стоит учесть, что в леопардовом оформлении в моде только кожаные куртки.
Дутые с таким принтом будут выглядеть старомодно и нелепо!
Кожанка с ярким рисунком
Броский и заметный принт на спине - настоящий тренд осени. Такую куртку можно носить с джинсами или брюками. Эффектно будут выглядеть собранные волосы, чтобы рисунок был хорошо просматриваемым.
Стеганая куртка до колена
Такой консервативный и спокойный вариант - хороший выбор на мрачную или дождливую погоду. Он идеально сочетается с любыми аксессуарами, подходит как под каблук, так и под обувь на плоской подошве.
Из плащевки
Такие куртки вошли в моду еще в прошлом году, когда все поголовно стали носить светоотражающую одежду. Интересно она выглядит и под солнечными лучами, радужно переливаясь.
Подобная куртка хорошо выглядит со светлыми джинсами.
Напомним, названы пять теплых нарядов на сезон осень-2022.