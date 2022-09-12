Куртка осенью - это незаменимая одежда. Но в ней нужно выглядеть стильно, комфортно и модно.

Чем холоднее на улице погода, тем скорее нужно задумываться о выборе верхней одежды. Если вы планируете купить себе куртку, тогда обязательно ознакомьтесь с возможными вариантами, которые будут в тренде в этом сезоне.

Дутая куртка

Такой вариант будет в моде осенью 2022 в ярких цветах. Речь идет о желтом, розовом, зеленом, голубом и остальных оттенках летней палитры. Все дело в том, что задача такой куртки - выделить модницу на фоне толпы и серой угрюмой погоды. Глядя на эту модель, с этой задачей она справляется отлично.

Леопард

Такой принт не теряет актуальности с начала года. Однако стоит учесть, что в леопардовом оформлении в моде только кожаные куртки.

Видео дня

Дутые с таким принтом будут выглядеть старомодно и нелепо!

Кожанка с ярким рисунком

Броский и заметный принт на спине - настоящий тренд осени. Такую куртку можно носить с джинсами или брюками. Эффектно будут выглядеть собранные волосы, чтобы рисунок был хорошо просматриваемым.

Стеганая куртка до колена

Такой консервативный и спокойный вариант - хороший выбор на мрачную или дождливую погоду. Он идеально сочетается с любыми аксессуарами, подходит как под каблук, так и под обувь на плоской подошве.

Из плащевки

Такие куртки вошли в моду еще в прошлом году, когда все поголовно стали носить светоотражающую одежду. Интересно она выглядит и под солнечными лучами, радужно переливаясь.

Подобная куртка хорошо выглядит со светлыми джинсами.

Напомним, названы пять теплых нарядов на сезон осень-2022.

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