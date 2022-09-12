Впереди холода и очень переменчивая погода, поэтому купите себе то, что спасет до отопительного сезона и дополнительно согреет в его период.

УНИАН собрал пять вариантов одежды для дома и выхода в люди, в которых этой осенью будет очень тепло и удобно.

Махровая пижама на флисе

Такой костюмчик, состоящий из свитера и штанов, станет незаменимой вещью дома. Во-первых, он очень милый. А расцветок и принтов существует очень много, поэтому найти что-то себе по душе - очень просто. Во-вторых, такая пижама приятная наощупь и очень мягкая, поэтому в ней можно как спать, так и согреть себя на протяжении дня.

Пижама-рубашка

Такой вариант домашней одежды - еще одна любовь среди модниц. Он выглядит аккуратно. Благодаря высокой посадке штанов на мягкой широкой резинке удобно сидит и не растягивается.

Видео дня

Если говорить о данной моделе, то она на 100% из коттона - плотной ткани, которая согреет вас в период осеннего холода.

Спортивный костюм

Модель, показанная на фото, - это двунить. Он сам по себе достаточно плотный и теплый, но есть еще более утепленный вариант - это спортивный костюм с подкладкой на флисе. В такой одежде вы точно не замерзнете и будете выглядеть стильно.

Длинный вязаный кардиган

Даже любительницы короткой одежды переходят на что-то более практичное в холодный период. Но стилисты утверждают, что именно такой вариант кардигана будет пользоваться актуальностью осенью 2022. Его можно носить как дома, так и надевать для выхода в люди.

Яркие кардиганы отлично сочетаются с джинсами, а белые, бежевые или черные - гармонируют с брюками или классической юбкой.

Жилет

Согласно комментариям стилистов, эта вещь является трендом прошлого сезона, но очень хорошо согревает. Поэтому осенью 2022 года мы говорим о ее практичности.

Подобную жилетку хорошо носить поверх свитшота или худи в спортивном стиле.

Напомним, названы пять идеальных пар обуви на осень 2022.

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