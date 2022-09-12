УНИАН собрал пять вариантов одежды для дома и выхода в люди, в которых этой осенью будет очень тепло и удобно.
Махровая пижама на флисе
Такой костюмчик, состоящий из свитера и штанов, станет незаменимой вещью дома. Во-первых, он очень милый. А расцветок и принтов существует очень много, поэтому найти что-то себе по душе - очень просто. Во-вторых, такая пижама приятная наощупь и очень мягкая, поэтому в ней можно как спать, так и согреть себя на протяжении дня.
Пижама-рубашка
Такой вариант домашней одежды - еще одна любовь среди модниц. Он выглядит аккуратно. Благодаря высокой посадке штанов на мягкой широкой резинке удобно сидит и не растягивается.
Если говорить о данной моделе, то она на 100% из коттона - плотной ткани, которая согреет вас в период осеннего холода.
Спортивный костюм
Модель, показанная на фото, - это двунить. Он сам по себе достаточно плотный и теплый, но есть еще более утепленный вариант - это спортивный костюм с подкладкой на флисе. В такой одежде вы точно не замерзнете и будете выглядеть стильно.
Длинный вязаный кардиган
Даже любительницы короткой одежды переходят на что-то более практичное в холодный период. Но стилисты утверждают, что именно такой вариант кардигана будет пользоваться актуальностью осенью 2022. Его можно носить как дома, так и надевать для выхода в люди.
Яркие кардиганы отлично сочетаются с джинсами, а белые, бежевые или черные - гармонируют с брюками или классической юбкой.
Жилет
Согласно комментариям стилистов, эта вещь является трендом прошлого сезона, но очень хорошо согревает. Поэтому осенью 2022 года мы говорим о ее практичности.
Подобную жилетку хорошо носить поверх свитшота или худи в спортивном стиле.
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