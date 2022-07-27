Супруга президента умеет сочетать одежду интересно и стильно.

Жена президента Украины Владимира Зеленского представляет страну на международном уровне - встречается с первыми лицами государств, дает интервью авторитетным изданиям, выступает перед широкой публикой. Поэтому для нее крайне важно выглядеть стильно и со вкусом. С этой задачей она справляется на "отлично". УНИАН собрал топ-5 ярких образов Елены, в которых она появлялась за последнее время.

Второй Саммит первых леди и джентльменов

Мероприятие состоялось 23 июля в Софии Киевской. На открытии Елена Зеленская выступала с речью. Появилась перед публикой она в элегантном костюме прямого кроя от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko. Костюм молочного цвета первая леди дополнила украшениями от Guzema Fine Jewelry и GUNIA Project.

Конгресс

Речь Елены Зеленской о том, что в Украине гибнут мирные люди, стала без преувеличения исторической.

Для такого знакового события она выбрала классический черный костюм украинского производства от бренда A.M.G. с жилетом. Его дополнила белыми туфлями и украшениями от Gunia Project.

Встреча с Блинкеном

Для разговора с госсекретарем США Зеленская выбрала платье миди цвета хаки от известного дизайнера Лилии Литковской. Украшения, которыми она дополнила образ, были представлены Gunia Project и Guzema в коллекции "2021 Независимая".

Встреча с Джо Байденом, Джилл Байден и Камалой Харрис

Для этого события первая леди также предпочла дизайнера Литковскую: костюм бледного желтого оттенка (удлиненный пиджак, прямая юбка макси) и голубые туфли. Дополнили сдержанный патриотический наряд аксессуары от Gunia Project.

Обложка итальянского издания

Первая леди Украины не раз говорила - во время войны одной из своих задач видит информационную оборону. Для этого она часто дает интервью международным изданиям, рассказывая правду о зверствах российских оккупантов на нашей земле.

Недавно она пообщалась с итальянской газетой Corriere della Sera. Елена стала лицом номера. На обложке она появилась в сдержанном черном платье с закрытыми плечами и тонким коричневым пояском. Этот наряд представлен украинским брендом A.M.G.

Ранее УНИАН писал, что носит Зеленский во время войны.

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