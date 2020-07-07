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Светлана Лобода засветила самый модный купальник 2020

16:02, 07 июля 2020
Красота и стиль
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Лобода предстала в леопардовом купальнике / instagram.com/lobodaofficial

На снимке звезда предстала в купальники с животными принтом, а чашечки соединяют два кольца. Стоит отметить, что такой пляжный "лук" сейчас в тренде. Не заметить его очень сложно. Наверх Лобода надела вязаную бежевую кофту. 

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева показала топ-5 трендовых купальников.

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