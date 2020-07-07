Светлана Лобода засветила самый модный купальник 2020
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, на которой засветила модный купальник этого лета.
На снимке звезда предстала в купальники с животными принтом, а чашечки соединяют два кольца. Стоит отметить, что такой пляжный "лук" сейчас в тренде. Не заметить его очень сложно. Наверх Лобода надела вязаную бежевую кофту.
Ребята!!!!! За месяц нашу первую бьюти маску примеряло 461 млн человек!!!!! 🔥🔥🔥 Это просто невероятно !!!! И конечно, мы хотим вас радовать ещё и ещё !! И сегодня я спешу с вами поделиться новой маской. Эффектной , Яркой , звёздной !!!😬 Девочки, она реагирует на свет, и переливается . В ней отключаются веснушки))) кайфуйте и будьте самыми красивыми ❤️ спасибо Gu @retouch_bg 😘
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