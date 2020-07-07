Светлана Лобода засветила самый модный купальник 2020

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, на которой засветила модный купальник этого лета.

На снимке звезда предстала в купальники с животными принтом, а чашечки соединяют два кольца. Стоит отметить, что такой пляжный "лук" сейчас в тренде. Не заметить его очень сложно. Наверх Лобода надела вязаную бежевую кофту.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева показала топ-5 трендовых купальников.

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