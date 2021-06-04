Экспозиция проводится в преддверии 60-летия со дня рождения принцессы.

Подвенечное платье принцессы Дианы с тысячами жемчужин, органзой и 8-метровым шлейфом представлено на выставке в ее бывшем доме - Кенсингтонском дворце.

Читайте такжеСнимите это немедленно: топ-5 самых позорных образов с красной дорожки "Оскара"Наряд, в котором Диана выходила замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года, - в центре выставки Royal Style in the Making. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Свадебное платье матери принадлежит ее сыновьям - принцам Уильяму и Гарри. Этот наряд - один из самых известных в истории свадеб, он вошел в историю мировой моды.

Выставка, посвященная созданию нарядов для британской королевской семьи, продлится до начала января 2022 года.

Что известно о принцессе Диане

Диана, принцесса Уэльская (1 июля 1961- 31 августа 1997) — с 1981 года по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди. Известна также как "Королева людских сердец".

31 августа 1997 года Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу, скончалась через два часа.

По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, Диана заняла 3 место в списке ста величайших британцев в истории.

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Автор: Ольга Робейко