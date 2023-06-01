Жена президента посетила художественную выставку.

Первая леди Украины Елена Зеленская удивила "неделовым луком". Жена президента сходила на выставку работ украинских художников, которые рассказали о пережитом 2022 году.

Для публичного мероприятия Зеленская выбрала трендовый образ. она посетила выставку в темных зауженных брюках, современных лоферах и стильной блузе молочного цвета.

Свой образ первая леди дополнила золотыми серьгами и легким макияжем. Зеленская также сделала себе легкие локоны.

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Светлая рубашка с вышивкой удачно сочеталась с "неделовыми" лоферами. А зауженные брюки "уравновесили" образ, ведь блузка имела достаточно свободный фасон.

На своей странице в Instagram Зеленская рассказала о цели мероприятия, которое она посетила. Выставка уже началась.

"С 1 по 25 июня украинский музей современного искусства, платформа культуры памяти "Минуле/Майбутнє/Мистецтво" и Национальный центр "Украинский дом" презентуют проект "Ти як?" - выставку работ украинских художников об опыте 2022 года", - написала первая леди.

Она добавила, что пять этажей Украинского дома займут около 500 работ, созданных на фоне войны современными украинскими художниками и художницами.

Напомним, ранее Елена Зеленская поразила необычной вышиванкой.

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