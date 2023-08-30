Ни в коем случае их нельзя давить.

Каждой из нас знакома ситуация, когда нам нужно собираться на какое-то важное мероприятие, а на лице вылез нежелательный прыщ. И первое, что вам стоит запомнить: никакой паники! Есть одно действенное средство, которое спасет вас от стеснения.

Дерматологи не зря говорят, что прыщи нельзя давить. Так вы можете только занести инфекцию и высыпания распространяться по всей поверхности кожи. Разве оно вам надо? Думаем, нет.

Поэтому специалисты определили три главных правила, с помощью которых вы действительно сможете избавиться от прыщей, не навредив коже.

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Итак, делайте эти три простых шага:

тщательно умываемся;

протираем лицо тоником;

точечно наносим крем с азелаиновой кислотой.

Обратите внимание на то, что крем с азелаиновой кислотой нужно наносить именно точечно и очень тонким шаром. Если вы нанесете большое количество крема, то рискуете получить ожог и, как результат, покраснения. Сходить они будут не один день, поэтому выйти из дома вы вряд ли захотите.

Как действует азелаиновая кислота? Она подсушивает высыпания, поэтому нанеся ее на ночь, утром вы проснетесь с чистым лицом. Важно: нельзя наносить акнестоп и скинорен днем, когда на улице высокий УФ-индекс. Также с этим кремом нельзя выходить на солнце.

Кроме того, дерматологи говорят о том, что для красивой кожи стоит соблюдать диету. Откажитесь от мучного, сладкого, жирного, жареного, острого и от алкоголя и газировки. Также не забывайте пить много воды, ведь она очищает организм, а вместе с тем и кожу.

Напомним, ранее фитнес-тренер Боржемская назвала простые упражнения для похудения.

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