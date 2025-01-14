По словам журналистки, возлюбленный поддерживает ее.

Известная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай, которая больше не скрывает романа с военным, рассказала об отношениях с ним. Интервьюер призналась, как избранник реагирует на ее командировки на фронт, где она рассказывает в документальных репортажах о ситуации в зоне боевых действий.

Во время полномасштабного вторжения Эсхакза по своей инициативе начала ездить в прифронтовые города, чтобы встречаться с украинскими защитниками, передавать им помощь и показывать, что происходит на передовой. Ранее журналистка признавалась, что эти поездки очень истощают ее. После них она страдает от чрезмерного стресса. На некоторое время звезда даже отказалась от командировок, но сейчас снова возобновила их.

В интервью для Insider знаменитость отметила, что не планирует останавливаться и продолжит свое дело. В этом ее поддерживает и уважает бойфренд.

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"Любимый уважает мой труд, ведь понимает, что я использую свою медийность и ресурсы, чтобы поддержать военных и общество, объединить людей и рассказать правду о том, что происходит на фронте. Езжу на передовую, потому что верю, что это - важно. Люди благодарят, и хотя это моя работа, но такие слова от жителей Херсона или Донбасса - сверхценны", - поделилась блогерша.

Эсхакзай добавила, что любимый верит в ее успех и дает советы из своего боевого опыта, как правильно вести себя в опасных для жизни ситуациях. В то же время военный очень волнуется за избранницу, но помогает ей готовиться к поездкам.

"Конечно, волнуется за меня, но всегда помогает подготовиться: учит ориентироваться во время обстрелов и действовать в критических ситуациях, чтобы я не подвергалась опасности", - рассказала интервьюер.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай попала в Покровске под обстрел оккупантов. К счастью, журналистка не пострадала, но события в городе ее очень напугали.

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