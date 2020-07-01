Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30

Женские волосы всегда должны быть ухоженными.

Кто может быть красивее женщины? Грация, женственность, уверенность, яркость... И этот список можно продолжать бесконечно. И уж поверьте, после 30 лет ничего не меняется.

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Сегодня мы поговорим о модных прическах-2020, которые дополнят ваш образ и заставят окружающих обратить на вас внимание.

Боб-каре

Если у вас короткие и не густые волосы, то предлагаем вам крутить локоны. Это придаст объема вашим волосам и свежести. Также модными стрижками-2020 являются боб-каре, шегги и асимметрия. Стоит отметить, что если у вас волосы от природы кучерявые и объемные (при этом короткая стрижка), то асимметрия вам не подойдет, а только изуродует.

Каскад

Одной из самых модных стрижек и при чем уже давно является каскад. На волосы средней длины, особенно, если они тонкие, это прическа подойдет лучше всего. Такие стрижки как рапсодия и лесенка тоже безумно модные, но только если вы часто выходите на подиум. В обыденности к таким прическам лучше не прибегать, так как уложить такие волосы достаточно сложно и смотрится это как из девяностых.

Итальянка

А вот на длинные волосы как нельзя кстати будет итальянка. Ее разрешается выбирать всем модницам, так как она подходит для разных типов внешности. В любом случае прическа будет привлекательной. Густые будут легкими, а тонкие – объемными.

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева сменила прическу и стала выглядеть еще моложе.

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