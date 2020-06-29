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Алла Пугачева сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)

08:03, 29 июня 2020
Звезды
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Пугачева восхитила сеть / фото instagram.com/alla_orfey

71-летняя певица Алла Пугачева собрала близких друзей на душевные посиделки и показала кадр из-за стола.  К ней в гости пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.

«Любимые друзья всегда рядом❤️», - подписала фото Примадонна.

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В кадре поклонники обратили внимание на внешний вид Пугачевой: необычную прическу с собранными волосами (такой звезду увидишь нечасто) и мятное одеяние в горошек.

«Как хорошо Алле с собранными волосами», «Аллу не узнать», «Алла Борисовна, Вам хорошо с убранными волосами, когда Вы открываете шею и лицо!», «Алла Борисовна, прическа Вам очень идет. Царевна!», - пишут фаны под снимком с артисткой.

Также фото с Аллой Борисовной на своей странице в Instagram показала Марина Юдашкина.

Пугачева собрала волосы и открыла шею / instagram.com/marinayudashkina

Ранее Алла Пугачева шокировала своих поклонников появлением в весьма дерзком молодежном образе.

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Теги: #фото#Пугачева#Алла Пугачева