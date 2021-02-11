Каждая девушка знает, что красота зависит от внешнего облика.

Внешность женщины - это ее визитная карточка. Модницы знают, что нужно тщательно подбирать не только вещи, но и обращать внимание на маникюр, прическу и многое другое.

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Для тех, кто хочет освежить свой внешний вид, предлагаем начать с челки. Именно они сегодня ворвались в моду с новой силой.

Стилисты утверждают, что челки на искосок, прямые, аркообразные, короткие и удлиненные челки, а также градуированные в разных стилях всегда будут смотреться выигрышно.

Каждый определенный тип челки имеет свои преимущества, делая возможным скрыть недостатки внешности и скорректировать некоторым образом черты лица девушек. Но если у вас маленькое овальное лицо, то челка вам не подойдет, как скроет половину вашего лица.

Интересно, что выгодно будут смотреться челки с высоким пучком. Особенно, если вы выпустите несколько локонов, сделав слегка небрежную прическу.

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Автор: Диана Могилевич