PRM.com — новая премиальная интернет-площадка электронной коммерции в сегменте премиум, созданная благодаря слиянию со Sneakerstudio и присоединению к команде Answear. С июня месяца, после успешно завершенной покупки, Sneakerstudio преобразуется в PRM.com. Совместно разработанная стратегия объединенных команд предполагает, что новый интернет-магазин позволит предложить клиентам еще более широкий ассортимент уникальных высококлассных кроссовок и одежды для любителей lifestyle.

PRM: от SneakersStudio к концептуальному магазину премиум-класса

Устоявшееся присутствие Answear.com в Центральной и Восточной Европе открывает для PRM новые возможности выхода на развивающиеся рынки и охвата более широкой аудитории потребителей, следящих за модой. С начала июня Sneakerstudio преобразуется в PRM.com, концепция которого заключается в том, чтобы отвечать на потребности городского сообщества, предлагая выбор высококлассных брендов кроссовок и одежды, а также мероприятий, способствующих разнообразию культуры и дизайна. При этом кроссовки по-прежнему остаются ключевым элементом ассортимента, который планируется и дальше расширять за счет новых уникальных моделей. Новая коммерческая платформа обещает, что недостатка в уникальных и лимитированных коллекциях теперь клиенты точно не ощутят, потому как планируется масштабное пополнение ассортимента продукции за счет новых премиальных и нишевых брендов.

Уникальное сочетание уличной одежды и роскоши на одной платформе

Компания Sneakerstudio, известная своими предложениями популярных брендов кроссовок, таких как Adidas Originals, New Balance, Carhartt и Veja, была широко представлена в интернет-магазинах в странах ЦВЕ и на рынках Западной Европы. В свою очередь, PRM предлагала потребителю эксклюзивный ассортимент роскошной уличной одежды и модных брендов, включая Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV и Rick Owens. PRM ориентировалась на взыскательную аудиторию как через свой глобальный сайт, так и через бутик в Варшаве. Слияние этих двух гигантов моды под покровительством Answear.com привело к появлению уникальной и захватывающей концепции PRM.com. Новый проект призван удовлетворить потребности жителей мегаполисов, предлагая тщательно подобранный ассортимент элитных марок кроссовок и одежды. Также клиенты компании смогут принимать участие в различных модных, музыкальных и творческих мероприятиях, направленных на развитие уличной культуры мегаполисов.

Видео дня

По словам Камиля Байолека, нового бренд-директора PRM, миссия нового проекта заключается в создании непревзойденного места для современных любителей уличной одежды с акцентом на уличную моду премиум класса. Байолек обещает, что это только начало, и планирует привлекать новые бренды, предлагать уникальные коллаборации и представлять специальные коллекции. Цель — создать новое культовое место покупок для поклонников современного стрит-стайла.

Культовые поклонники, новая аудитория и анонс эксклюзивных сюрпризов

Интеграция PRM с магазинами Sneakerstudio и влияние в компанию Answear.com позволит расширить бизнес за счет новых сегментов и привлечь покупателей из числа представителей поколения Z и тех, кто интересуется товарами премиум-класса и класса люкс. Подход PRM к моде идеально соответствует ценностям поколения зумеров, которые всегда выбирают уникальный опыт и лимитированные выпуски, и PRM готово предложить продукт, соответствующий этим требованиям.

Основатель Sneakerstudio и PRM Лукаш Лепчинский с энтузиазмом относится к проекту, работа над которым велась более двух лет. Он гордится тем путем, который PRM прошла до сих пор, и видит в сотрудничестве с Answear.com потенциал для дальнейшего развития предложения бренда.

Теперь на сайте PRM покупатели могут познакомиться со всеми брендами, ранее предлагавшимися Sneakerstudio и PRM. Кроме того, у жителей и гостей Варшавы есть возможность совершать покупки в физическом бутике по улице Swietokrzyska, 16.