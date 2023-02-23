Соломия Витвицкая поразила стильным образом.

Украинская телеведущая, звезда телеканала 1+1 Соломия Витвицкая поделилась с поклонниками новой фотографией из Амстердама. Она позировала в местном аэропорту в синем свитере с надписью "F*ck you Putin".

Под такой яркий свитер она надела коричневые кожаные штаны и светлые кроссовки, а дополнила образ синим удлиненным пальто.

Кроме того, она поблагодарила бренд одежды за возможность ярко и красноречиво демонстрировать свою позицию относительно полномасштабного российского вторжения.

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""Классный свитер", - слышала я в эти дни множество раз. Фоткают и дают пять (люди, - УНИАН). Поддержка Украины и ощущение плеча - это то, что очень вдохновляет. Удивительно, что нецензурная надпись вызывает столько одобрения сейчас. Победим", - написала Витвицкая в Instagram.

Напомним, ранее украинская модель Алина Байкова прогулялась по городу в платье с надписью Putin ty za**al". А сзади платья - продолжение послания: "Nado было tebya srazu na h*i poslat'".

Кроме того, Байкова выходила на красную дорожку в платье с еще более красноречивым посылом для Путина. Смелый наряд топ-модель "выгуляла" на открытии Недели моды в Нью-Йорке.

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