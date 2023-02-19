Украинская модель примерила наряд с нецензурной лексикой в адрес кровавого диктатора.

Украинская супермодель Алина Байкова прогулялась по улицам в платье-свитере с красноречивым обращением к президенту РФ Путину. Свой наряд она показала в Stories, сообщает ТСН.

На платье-свитере от украинского бренда нанесена нецензурная надпись, адресованная кровавому диктатору: "Putin ty za**al". А сзади платья - продолжение послания: "Nado было tebya srazu na h*i poslat'".

Свой образ Байкова дополнила трендовыми сапогами от другого украинского бренда. Грубая подошва отлично сочетается с оверсайз-платьем, а кремовый цвет сапог удачно подчеркивает ноги топ-модели.

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Также она выбрала модную сумочку, которая подходит по цвету к сапогам. Примечательно, что Байкова позировала в платье с обращением к Путину на фоне стены с надписью "Каждый россиянин виноват".

Напомним, ранее Байкова выходила на красную дорожку в платье с еще более красноречивым посылом для Путина. Смелый наряд топ-модель "выгуляла" на открытии Недели моды в Нью-Йорке.

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