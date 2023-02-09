Знаменитость появилась на открытии Недели моды в Нью-Йорке в смелом наряде.

33-летняя украинская супермодель Алина Байкова появилась на открытии Недели моды в Нью-Йорке в ярком желтом свитере с надписью "Fuck You Putin". Известно, что данный свитер - изюминка новой коллекции бренда Vip Luxury Edition.

Свой смелый образ Алина дополнила туфлями на каблуке в цвет флага Украины, а также небольшим бежевым клатчем с разноцветным принтом. Для выхода на красную дорожку Байкова завязала волосы в хвост и сделала базовый макияж.

Отметим, что это не первый случай, когда модель Алина Байкова появляется на обсуждаемых мероприятиях с украинской символикой. Девушка делает это для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание мирового сообщества к тому, что в Украине по приказу Путина убивают мирных жителей.

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Например, летом прошлого года Байкова появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в полупрозрачном длинном платье яркого красного цвета и с сине-желтой ленточкой в руках. До этого она вышла на красную дорожку в розово платье и с сине-желтым значком.

Кто такая Алина Байкова

34-летняя украинская фотомодель и бизнесвумен родом из города Кропивницкий. Строить свою карьеру Алина отправилась в США. Там она уже более 15 лет дефилирует по лучшим подиумам.

Девушка старается помогать своей стране в такое непростое время, поэтому регулярно выходит на красную дорожку с символикой родной страны.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" раскрыла подробности конфликта с россиянкой.

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