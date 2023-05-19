Среди этих вариантов окажется тот, который попадет вам прямо в сердце.

Выпускной бывает только раз в жизни, поэтому этот вечер хочется оставить в своей памяти навсегда. И, конечно, хочется появиться в этот день в роскошном образе, который вызовет восторг у всех присутствующих.

УНИАН предлагает вам рассмотреть пять вариантов вечерних платьев, которые произведут вау-эффект.

В первую очередь стоит обращать внимание не только на красоту платья, но и на его практичность и удобство. Не забывайте, что вам придется провести в нем весь вечер.

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Шелковое платье

Одним из лучших вариантов может быть шелковое платье. Мало того, что оно идеально подчеркнет фигуру, так еще и произведет неизгладимое впечатление на ваших подружек. Однако есть нюанс: шелк должен быть качественным, чтобы потом вы не ыбросили платье из-за внезапно появившихся катушек.

Нежное платье

Светлые приталенные платья с небольшим вырезом в зоне декольте смотрятся очень женственно. Особенно эстетично они выглядят, если украсить их небольшими нежными цветами. Кроме того, сочетание разных фактур всегда будет в моде.

Платье с перьями

Это тренд, который не покидает модный Олимп уже очень долго. Страусиные перья добавляют образу некоего шарма и загадочности. Если вы остановите свой выбор именно на таком платье - будете звездой вечера.

Блестящее платье с вырезом

Еще один модный тренд - высокий вырез на бедре. Если в школу в подобных образах нельзя было ходить, то на выпускной - почему бы и нет. А главной "изюминкой" этого платья являются блестки, которые создадут вау-эффект.

Кукольное платье

Кукольное мини-платье необычных оттенков будет идеально смотреться на выпускном. Более того, оно подчеркнет стройные ножки и талию с помощью лаконичного пояса. Образ можно дополнить украшениями в стиле минимализма.

Напомним, какая летняя обувь стала антитрендом.

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