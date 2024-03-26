Эти фасоны отложите подальше, потому что им уже есть замена.

Весна 2024 - период, когда каждой девушке хочется выглядеть свежо, легко, привлекательно и ярко. Для того, чтобы так все и было, стоит следить за модными трендами.

Ранее УНИАН называл самые модные платья на весну 2024, а сейчас давайте рассмотрим антитренды, чтобы ваш образ не выглядел глупо.

Женские платья - 5 фасонов, от которых стоит отказаться

Если вы не знаете, какие фасоны платьев вышли из моды, то мы готовы облегчить вам работу и сообщить, что существует как минимум 5 вариантов, которые уже точно не вернуться на модный Олимп, во всяком случае, в ближайшее время.

Видео дня

Кружевное платье

Кружево - это более интимная ткань, которая идеально подходит для нижнего белья. А вот платья женские с подобным материалом выглядят вульгарно и нелепо. Поэтому этот фасон пополнил антитренды 2024.

Платье-маллет

С одной стороны это легкое и воздушное платье, которое можно было бы надеть на прогулку или на романтическое свидание. Однако сам фасон выглядит уже устаревшим. Есть более актуальные модели, в которых вы будете безупречной.

Приталенное платье

От приталенных фасонов в новом сезоне также лучше отказаться. Выбирайте более свободные платья, возможно, прямого кроя. Что касается длины, то лучще отдать предпочтение миди.

Вязаное платье

Вязаные платья - антитренды 2024. Еще несколько сезонов назад они были популярными, однако сейчас их лучше все же отложить. Во-первых, в них жарко, а, во-вторых, есть более современные модели.

Вельветовое платье

Этот фасон также будет выглядеть уже нелепо. Если вы хотите платье из мягкой ткани, то лучше отдать предпочтение, например, шелку. тогда ваш образ будет выглядеть дорого.

Теперь вы знаете, какие платья 2024 будут на пике популярности. В них вы будете главной звездой на улицах своего города.

Вас также могут заинтересовать новости: