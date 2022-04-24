Главные тренды 2022 в одежде / instagram.com/koko.online_store

Несмотря на то, что весна скоро закончится, у нас еще есть время для того, чтобы обновить свой гардероб. Если вы не знаете, что будет в тренде этими весной и летом, тогда скорее читайте далее.

Перья

Страусиные перья стали трендом еще в прошлом году. В этом сезоне они не уступают свои лидерские позиции. Обратите внимание на платья и костюмы с этими перьями, которые станут "изюминкой" вашего образа. Стоит отметить, что перья визуально увеличивают объемы. Если у вас маленькая грудь, то лучше выбирать одежду с перьями в зоне декольте. А если у вас, например, и так пышные бедра, то лучше отказаться от мини-платьев с таким декором.

Главные тренды 2022 в одежде / instagram.com/letsdress.boutique

Стразы

Все помнят времена, когда стразы были на пике популярности? Постепенно они начали выходить из моды, но в этом сезоне врываются в модный гардероб с новой силой. Но это не говорит о том, что нужно превратиться в дискошар. Присмотритесь к обуви со стразами. Их отлично внедряет в свои коллекции всемирно известный бренд Jimmy Choo.

Главные тренды 2022 в одежде / instagram.com/jimmychoo

Прозрачная ткань

Одежда должна быть не только практичной, но и женственной и даже сексуальной. Если у вас отличная фигура и изгибы тела, то почему бы не надеть боди из полупрозрачной ткани. Дополнить его можно стильными украшениями. Поверьте, это совсем не вульгарно, но оторвать от вас взгляд будет невозможно.

Главные тренды 2022 в одежде / instagram.com/samohvalova_atelier

Корсет

Топы и корсеты разных фасонов - это мастхев этого сезона. Они идеально подчеркивают грудь, приподнимая ее. Можно выбрать как бра, так и удлиненный топ. Все зависит от вашего образа. Кроме того, их можно носить под пиджак или надевать на платье или рубашки. Выбирайте свой стиль и экспериментируйте.

Главные тренды 2022 в одежде / instagram.com/new_page_inst

Яркие костюмы

Унылость и серость оставляем в прошлом. Весна и лето - это отличное время для яркой цветовой гаммы. Самыми модными цветами 2022 года определены синий и желтый. Также в тренде будет зеленый и его оттенки.

Главные тренды 2022 в одежде / instagram.com/cdd_concept_store

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