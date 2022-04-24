В Украину идет потепление, а это значит, что можно прятать зимние вещи и наконец надеть на себя то, что воистину радует глаз.

Несмотря на то, что весна скоро закончится, у нас еще есть время для того, чтобы обновить свой гардероб. Если вы не знаете, что будет в тренде этими весной и летом, тогда скорее читайте далее.

Перья

Страусиные перья стали трендом еще в прошлом году. В этом сезоне они не уступают свои лидерские позиции. Обратите внимание на платья и костюмы с этими перьями, которые станут "изюминкой" вашего образа. Стоит отметить, что перья визуально увеличивают объемы. Если у вас маленькая грудь, то лучше выбирать одежду с перьями в зоне декольте. А если у вас, например, и так пышные бедра, то лучше отказаться от мини-платьев с таким декором.

Стразы

Все помнят времена, когда стразы были на пике популярности? Постепенно они начали выходить из моды, но в этом сезоне врываются в модный гардероб с новой силой. Но это не говорит о том, что нужно превратиться в дискошар. Присмотритесь к обуви со стразами. Их отлично внедряет в свои коллекции всемирно известный бренд Jimmy Choo.

Прозрачная ткань

Одежда должна быть не только практичной, но и женственной и даже сексуальной. Если у вас отличная фигура и изгибы тела, то почему бы не надеть боди из полупрозрачной ткани. Дополнить его можно стильными украшениями. Поверьте, это совсем не вульгарно, но оторвать от вас взгляд будет невозможно.

Корсет

Топы и корсеты разных фасонов - это мастхев этого сезона. Они идеально подчеркивают грудь, приподнимая ее. Можно выбрать как бра, так и удлиненный топ. Все зависит от вашего образа. Кроме того, их можно носить под пиджак или надевать на платье или рубашки. Выбирайте свой стиль и экспериментируйте.

Яркие костюмы

Унылость и серость оставляем в прошлом. Весна и лето - это отличное время для яркой цветовой гаммы. Самыми модными цветами 2022 года определены синий и желтый. Также в тренде будет зеленый и его оттенки.

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