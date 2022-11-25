Парикмахер рассказала о том, как ухаживать за волосами во времена длительных отключений света и воды.
Очищение
Если есть доступ к воде, то волосы нужно мыть с той частотой, которой требует состояние кожи головы. Например, если кожа головы жирная, то нужно делать это примерно через день, если сухая - раз в 3-4 дня. Комбинированный тип кожи требует мытья в среднем раз в 2-3 дня.
Если доступа к водоснабжению нет, то можно воспользоваться сухим шампунем. Однако если пользоваться им слишком часто, голова будет чесаться. Именно поэтому важно со временем смывать сухой шампунь.
Увлажнение и питание
Во время перебоев электроэнергии и водоснабжения думать об уходе не всегда получается, но хотя бы раз на 2-4 мытья головы важно использовать кондиционер и маски.
Если средств для ухода под рукой нет, то можно использовать естественные продукты: куриное яйцо, сметану, мед. В небольшом количестве эти продукты (один из них) нужно наносить на кончики, чтобы подпитывать их.
Сушка
Если нет возможности высушить волосы феном, важно тщательно вытереть их полотенцем, а затем досушить естественным способом. Парикмахер рекомендует не выходить на улицу с мокрой или влажной головой, так как из-за этого можно заболеть. Но это не единственная причина, поскольку волосы очень портятся на морозе.
Отдельно эксперт советует не ходить в период холодной погоды на улице без головного убора, а также прятать локоны под одежду.
Напомним, как выглядит американка, сбросившая более 50 кг.