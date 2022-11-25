Эксперт говорит, что важно искать любую возможность, чтобы обеспечить привычный уход. Однако когда это невозможно, нужно находить альтернативные варианты выхода из ситуации.

Парикмахер рассказала о том, как ухаживать за волосами во времена длительных отключений света и воды.

Очищение

Если есть доступ к воде, то волосы нужно мыть с той частотой, которой требует состояние кожи головы. Например, если кожа головы жирная, то нужно делать это примерно через день, если сухая - раз в 3-4 дня. Комбинированный тип кожи требует мытья в среднем раз в 2-3 дня.

Если доступа к водоснабжению нет, то можно воспользоваться сухим шампунем. Однако если пользоваться им слишком часто, голова будет чесаться. Именно поэтому важно со временем смывать сухой шампунь.

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Увлажнение и питание

Во время перебоев электроэнергии и водоснабжения думать об уходе не всегда получается, но хотя бы раз на 2-4 мытья головы важно использовать кондиционер и маски.

Если средств для ухода под рукой нет, то можно использовать естественные продукты: куриное яйцо, сметану, мед. В небольшом количестве эти продукты (один из них) нужно наносить на кончики, чтобы подпитывать их.

Сушка

Если нет возможности высушить волосы феном, важно тщательно вытереть их полотенцем, а затем досушить естественным способом. Парикмахер рекомендует не выходить на улицу с мокрой или влажной головой, так как из-за этого можно заболеть. Но это не единственная причина, поскольку волосы очень портятся на морозе.

Отдельно эксперт советует не ходить в период холодной погоды на улице без головного убора, а также прятать локоны под одежду.

Напомним, как выглядит американка, сбросившая более 50 кг.

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