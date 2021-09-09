Певица предстала в стильном мини.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в модном мини-костюме.

Звезда надела черный топ и мини-юбку, расшитую бисером в виде цветочков. Наверх Надя накинула удлиненный белый пиджак свободного кроя. Волосы она собрала в высокий пучок и нанесла легкий макияж.

"Ой, ребята, как я кайфую на таких творческих, классных съёмках", - подписала фото Дорофеева.

"Надя, образ бомба, пушка, ракета, огонь", "Ох и девушка", "Ну как можно быть такой красивой?", "Надя, тебе так идёт этот образ и такая причёска, и вообще вау", - пишут поклонники в комментариях.

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Певица обрела популярность благодаря участию в группе "Время и Стекло" с Алексеем Завгородним. Дуэт просуществовал 10 лет, и в 2020 году они решили пойти каждый своей дорогой. Алексей более активно начал выступать с группой MOZGI, а Надя ушла в сольное плаванье.

Сольный проект певицы называется DOROFEEVA. Она уже успела выпустить альбом, который называется Dofamin. В 2021 Надежда Дорофеева вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое время. Также она является супругой украинского певца Владимира Дантеса.

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Автор: Диана Могилевич