Первая леди прибыла на церемонию коронации Чарльза III.

Супруга президента Украины Елена Зеленская начала свой визит в Великобританию и Ирландию. Она уже прибыла в Лондон, там ее встречала жена британского премьера Риши Сунака Акшата Мурти.

"Первая леди Украины поблагодарила Британию за поддержку Украины, в частности за организацию Евровидения совместно с украинскими партнерами. Елена Зеленская также отметила еще одно важное событие - конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне текущего года в Лондоне", - сообщили в Офисе президента.

Для публичных мероприятий Зеленская выбрала стильный и сдержанный костюм. Удлиненный блейзер и классические прямые брюки со складками-стрелками первая леди дополнила черными туфлями на каблуке.

Видео дня

Известно, что также Зеленская посетила Британскую библиотеку. Фото и видео с мероприятия она уже показала в Instagram. В комментариях пользователи отметили стиль первой леди. Фанаты пишут:

"Невероятная"

"Гордимся первой леди"

"Отличный стиль, костюм очень удачный".

Напомним, ранее Зеленская побывала во Львове. Там она приятно удивила изысканным образом с золотой брошью.

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