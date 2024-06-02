Первая леди впервые за долгое время дополнила свой образ крупным аксессуаром.

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на фестивале "Книжный арсенал" в Киеве. На событие жена президента пришла в изысканном образе и впервые за долгое время взяла сумку. До этого она никогда не появлялась на фото с таким аксессуаром.

Во время выставки Зеленская приобрела 10 изданий и увидела собственными глазами книги, сгоревшие от ракетной атаки РФ. На нескольких снимках можно заметить, что свой образ первая леди решила дополнить черной кожаной сумкой среднего размера.

Заметим, что для нее это довольно необычный аксессуар, ведь на других событиях Елена появлялась без сумок, держа в руках лишь телефон или записную книжку. В этот день она, вероятно, взяла такой аксессуар специально. Жена Владимира Зеленского наверняка складывала книги в сумку, которые она приобрела на фестивале.

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Первая леди пришла на "Книжный арсенал" в сдержанном образе и добавила красивые украшения. В частности, Зеленская примерила темно-синий классический костюм, под которым виднелась черная рубашка. Украинка добавила акцент с помощью изысканного ожерелья из жемчуга. Оно прибавило образу яркости и разбавило темные оттенки.

Напомним, ранее Елена Зеленская превзошла всех символическим образом во время визита в Сербию.

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