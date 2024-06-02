Елена Зеленская появилась на выставке в темном костюме с черной сумкой / Скриншот Telegram

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на фестивале "Книжный арсенал" в Киеве. На событие жена президента пришла в изысканном образе и впервые за долгое время взяла сумку. До этого она никогда не появлялась на фото с таким аксессуаром.

Во время выставки Зеленская приобрела 10 изданий и увидела собственными глазами книги, сгоревшие от ракетной атаки РФ. На нескольких снимках можно заметить, что свой образ первая леди решила дополнить черной кожаной сумкой среднего размера.

Елена Зеленская / Скриншот Telegram

Заметим, что для нее это довольно необычный аксессуар, ведь на других событиях Елена появлялась без сумок, держа в руках лишь телефон или записную книжку. В этот день она, вероятно, взяла такой аксессуар специально. Жена Владимира Зеленского наверняка складывала книги в сумку, которые она приобрела на фестивале.

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Елена Зеленская / Скриншот Telegram

Первая леди пришла на "Книжный арсенал" в сдержанном образе и добавила красивые украшения. В частности, Зеленская примерила темно-синий классический костюм, под которым виднелась черная рубашка. Украинка добавила акцент с помощью изысканного ожерелья из жемчуга. Оно прибавило образу яркости и разбавило темные оттенки.

Елена Зеленская / Скриншот Telegram

Напомним, ранее Елена Зеленская превзошла всех символическим образом во время визита в Сербию.

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