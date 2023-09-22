Первая леди встретилась с женой Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена встретились в Белом доме с президентом США Джо Байденом и его избранницей. Первая леди нашей страны выбрала для мероприятия стильный "лук".

Так, Елена Зеленская появилась в Белом доме в костюме молочного цвета от бренда украинского дизайнера Кати Сильченко the COAT. Пиджак с необычным воротником и сдержанным декольте сделал акцент на лице первой леди. Она открыла шею и собрала волосы в элегантную прическу.

Свой образ Зеленская дополнила необычной брошью. Первая леди нередко выбирает стильные аксессуары с важным смыслом. В этот раз она примерила брошь в форме карты Украины.

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Фотографиями со встречи первая леди поделилась на своей странице в Instagram. Кроме этого, фото с Зеленской опубликовала и жена Байдена.

"Мама, защитница и первая леди - Елена, ты сердце Украины. Для нас с Джо выпала честь приветствовать вас и президента Зеленского сегодня в Белом доме. Мы стоим с народом Украины", - написала первая леди США под фото.

В сети фотографии Зеленской произвели фурор. Комментаторы оценили стиль первой леди и пишут:

"Впервые у нас такая замечательная первая леди! Гордимся вами"

"Какие же красивые первые леди"

"Такая стильная, просто невероятная!".

Напомним, ранее первая леди посетила мероприятие, организованное Джилл Байден в рамках Генассамблеи ООН. Там Зеленская появилась в костюме с декольте.

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