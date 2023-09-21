Ее стиль, как всегда, безупречен.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила мероприятие, организованное первой леди США Джилл Байден в рамках Генассамблеи ООН, и пообщалась с коллегами.

На такую встречу супруга президента Владимира Зеленского пришла в стильном классическом костюме из брюк, пиджака и жилетки с декольте. А дополнила она свой образ брошью в виде петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.

Интересно, что в гардеробе Зеленской много разных костюмов и не меньше брошей. Для каждого выхода в свет она надевает особую брошь с теми или иными символами.

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Кроме того, в этот раз Зеленская стильно уложила свои волосы - каре с волнистыми прядями вызывает восторг. На лицо она, как всегда, нанесла легкий повседневный макияж.

Поклонники Зеленской забросали ее комплиментами. Они неоднократно писали в комментариях, что она является самой красивой и стильной первой леди Украины.

Напомним, ранее Елена Зеленская в новом стильном костюме покорила Нью-Йорк.

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