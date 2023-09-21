Первая леди Украины Елена Зеленская посетила мероприятие, организованное первой леди США Джилл Байден в рамках Генассамблеи ООН, и пообщалась с коллегами.
На такую встречу супруга президента Владимира Зеленского пришла в стильном классическом костюме из брюк, пиджака и жилетки с декольте. А дополнила она свой образ брошью в виде петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.
Интересно, что в гардеробе Зеленской много разных костюмов и не меньше брошей. Для каждого выхода в свет она надевает особую брошь с теми или иными символами.
Кроме того, в этот раз Зеленская стильно уложила свои волосы - каре с волнистыми прядями вызывает восторг. На лицо она, как всегда, нанесла легкий повседневный макияж.
Поклонники Зеленской забросали ее комплиментами. Они неоднократно писали в комментариях, что она является самой красивой и стильной первой леди Украины.
Напомним, ранее Елена Зеленская в новом стильном костюме покорила Нью-Йорк.