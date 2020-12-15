Депутат показала стильный образ / apostrophe.ua

Народный депутат Украины Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в стильном образе.

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Женщина надела розовое платье длины миди с длинными рукавами. Дополнила она его широким поясом, который выглядел как корсет. Таким образом она идеально подчеркнула свою талию.

Также ярким акцентом стала брошка в виде птички на воротнике платья. Кроме того, Дмитриева надела розовую маску в тон.

Депутат показала стильный образ / apostrophe.ua

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Автор: УНИАН