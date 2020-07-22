Модное окрашивание волос-2020: будьте всегда на высоте

Сила женщины в ее волосах.

Вы, наверное, неоднократно слышали, что волосы - это сила женщины. Неважно, длинные они или короткие, прямые или кучерявые, они всегда должны выглядеть сияющее.

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Мы подобрали для вас несколько модных окрашиваний 2020 года.

Балаяж

Эта техника позволяет не только окрасить волосы в модный оттенок, но еще и контурирует лицо. Круглые и квадратные лица выигрывают от светлых тонов вокруг линии роста волос. Длинное лицо в форме более глубоких темных корней, более светлые полосы над ушами и на концах. Сердечные лица выглядят более сбалансированными с темными корнями, а блики выделяются под линией челюсти. Плюсом такого окрашивания является то, что чем больше отрастают корни, тем симпатичнее оно смотрится.

АirTouch

Корни остаются темными, а окрашиваются только мелкие пряди. Эта техника выполняется с помощью фена. Берется тоненькая прядь волос и выдувается феном. А те волоски, которые останутся в руке, окрашиваются. АirTouch добавляет глубину и размерность цвету волос, благодаря чему красота естественного цвета просвечивается.

Шатуш

Окрашивание техников шатуш подходит для любого типа волос - и для кучерявых, и для прямых. Цвета смешиваются по индивидуальному заказу, ширина более светлых прядей и их расположение выбираются мастером для придания контуру и правильного обрамления лица.

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