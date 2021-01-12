Мода циклична, и об этом не стоит забывать.

Каждый сезон тренды меняются. Но интересно то, что дизайнеры не придумывают какие-то новые стили или фасоны, они дополняют или усовершенствуют старые. Впрочем, эта зима не стала исключением.

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Давайте рассмотрим главные антитренды, от которых пора избавиться

Пуховик

На самом деле, пуховики очень удобные, мягкие и теплые. При этом фасоны с поясом или мехом на капюшоне - моветон. От них нужно незамедлительно избавиться. На замену им лучше подобрать стеганые куртки, дубленки или удлиненные шерстяные пальто. Так, вы сможете сделать свой образ актуальным и более ярким.

Меховые жилетки

Конечно, любая женщина хочет иметь в своем шкафу меховую вещь. И пусть эта будет лучше шуба, чем жилетка. Хотя, и шубы уже не в тренде. Откроем вам секрет, чем моложе девушка, тем дешевле должна быть шуба. А вот если вам уже за 50 лет, то и подбирать нужно соответствующий мех, который придаст вам статуса. Вот такой закон моды. В целом лучше выбрать другие жилетки.

Джинсы-скинни

То, что приталенные джинсы, да еще и с низкой посадкой уже не в тренде, все мы слышали. Лучше выбирать джинсы-бойфренды с завышенной талией. Также присмотритесь к штанам свободного кроя, например, кюлотам.

Облегающие рубашки

В целом, рубашки - это элемент базового гардероба. Поэтому она обязательно должна быть в вашем шкафу. Дизайнеры рекомендуют отказаться от облегающих рубашек и отдать предпочтение оверсайз. Кроме того, такие белые рубашки можно идеально дополнить корсетом с цепями, например. Поверьте, ваш образ будет смотреться очень выигрышно.

Ботильоны

Эта обувь, кажется, всегда будет популярной. Но как мы уже говорили, мода циклична, и каждый сезон дизайнеры усовершенствуют разные модели. Так, сейчас на пике популярности ботильоны с квадратным носком. Кстати, от высокого каблука тоже стоит отказаться. Лучше подбирать оптимальную длину для повседневности.

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Автор: Диана Могилевич