Есть вещи, которые стоит уже сжечь.

Тренд - это такая штука, которая сегодня исчезает, а завтра снова появляется. Да-да, все мы слышали, что мода циклична. При этом есть вещи, которые не будут популярны еще несколько сезонов. Вот от них стоит избавиться, чтобы освободить место в шкафу для стильных вещей.

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Джинсы-скинни

Эти джинсы уже вышли из моды давно. На замену им пришли бойфренды, которые выглядят безумно стильно. Именно свобода заменила ограниченность в движениях.

Меховые жилетки

Жилетки с мехом уже неактуальны. Отметим, что сами жилетки, например, с крупной вязки выглядят модно. А вот мех вас визуально делает более взрослой.

Платье-свитер

О приталенных платьях-свитрах стоит забыть, ведь мы выступаем за оверсайз. Вы же помните, чем больше объем, тем круче. Но и здесь важно не переборщить. То же самое касается и трикотажных платьев.

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Автор: Диана Могилевич