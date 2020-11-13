Андре Тан дал несколько советов.

Известный дизайнер Андре Тан рассказал, как создать капсульный гардероб.

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Перед тем, как создавать капсульный гардероб нужно выбросить те вещи, которые давно пылятся в шкафу. Когда вы очистите свой гардероб, можно приступать к новым покупкам. Сначала покупаем платья, затем юбки и брюки, далее топы, свитера, верхняя одежда. Обувь и аксессуары подбираются отдельно и уже после того, как основные капсулы готовы.

Чтобы сэкономить на вещах, нужно запомнить простое правило. Верхней одежды должно быть больше, чем нижней. Под одни черные штаны могут подойти пять свитшотов. В итоге у вас будет несколько модных образов. Помимо базовых цветов, стоит обратить внимание на акцентные. Таких вещей должно быть несколько.

"Безусловно, иметь капсулу выгодно! Вы не просто тратите деньги на 10 вещей, а приобретаете от 30 разных луков за счет сочетаемости всех элементов", - сказал Андре Тан.

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Автор: Диана Могилевич