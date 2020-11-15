Этой зимой будут актуальны джинсы в стиле пэчворк.

Этой зимой в моду придут джинсы в стиле пэчворк. Все же помнят моду на рваные штаны? Так вот это усовершенствованная версия этого тренда. Пэчворк - это дырки, которые зашиты разными клаптиками ткани.

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Также одно из главных правил - это свободные джинсы, так как скинни уже устарели и покинули модный олимп. На самом деле, вещи из денима универсальны. К ним подойдет любой свитшот, худи, свитер или джемпер. Под них можно подобрать много украшений. Например, модные цепи.

А самое интересное то, что джинсы в стиле пэчворк вы можете сделать дома. Для этого вам понадобятся рваные джинсы, клаптики ткани, нитки и иголка. Берете ткань, нарезанную средними кусочками, и нашиваете на дырки в джинсах. И все... Вы готовы покорять этот мир.

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Автор: Диана Могилевич